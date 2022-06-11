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Арестович озвучил свою версию количества потерь среди украинских военных

Арестович озвучил свою версию количества потерь среди украинских военных

Советник в офисе президента Украины Алексей Арестович озвучил свою версию украинских потерь в вооружённом конфликте с начала российской специальной военной операции.

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