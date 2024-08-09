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США и Франция сыграют за золото в баскетболе на ОИ, Пепе закончил карьеру, драма российских гребцов, орден Газзаеву от Путина, Лайлс пробежал с ковидом, ЭСК признала ошибку Бобровского и другие новости

1. В 1/2 олимпийского турнира по баскетболу у мужчин США смогли отыграть отставание в 17 очков и вырвать победу у Сербии (95:91).

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Комментарии
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КУАТ
- Бразилия уступила США на тай-брейке. Странно, бразильянки всегда были одними из сильнейших в женском волейболе.
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12 час.

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