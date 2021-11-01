Победа Валиевой в Канаде с мировым рекордом, 400-й гол Златана в лигах, Агаларов рвет РПЛ, Федун против блогера, Ребров приостановил карьеру и другие новости утра

Лена МиськоСпортПобеда Валиевой в Канаде с мировым рекордом, 400-й гол Златана в лигах, Агаларов рвет РПЛ, Федун против блогера, Ребров приостановил карьеру и другие новости утраДоброе утро! К нам заглянул ноябрь, многие страны перевели стрелки часов — еврокубки теперь будут стартовать позднее.Вернуться к статье783НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛена МиськоРоманцев выступил за назначение Быстрова главным тренером «Спартака» https://sportrbc.ru/news/617ee0219a7947230b77ba7b?from=newsfeedЛена Миськодедушка старенький, отстаньте от дедушки))Ruslan ZakirovВо-во. Умярову, Литвинову, Бакаеву, Рассказову только такой тренер и нужен. Или это все-таки троллинг был от Олега Ивановича.Лена Мисько«Приехал обкуренный голландец и рассказал нам, Червиченко правильно говорит». Президент «Урала» о реформе РПЛ https://www.sports.ru/football/1102748824-priexal-obkurennyj-gollandecz-i-rasskazal-nam-prezident-urala-o-reform.html?sl=1Лена Миськокультурно как-то для ИвановаЛена МиськоВсе-таки, есть еще у нас конкуренты по инфо полюЛена МиськоОчередная обезьяна с "это наш Колизей"Лена МиськоСлава! — новости футбола, [31.10.21 21:39] *** Болельщики «Легии» требуют вернуть Черчесова Болельщики «Легии» потребовали от руководства клуба вернуть на пост главного тренера Станислава Черчесова. Соответствующие скандирования («Хочу Черчесов!») прозвучали с фанатской трибуны в ходе воскресного домашнего матча высшего дивизиона чемпионата Польши с «Погонью» (0:2). Напомню, что 58-летний российский специалист возглавлял варшавскую команду в сезоне-2015/16, сделав с ней золотой дубль – победы в первенстве и кубке страны. Сейчас «Легия» занимает 16-е место из 18 участников лиги Экстракласса, набрав в 11 встречах всего 9 очков. В связи с неудовлетворительными результатами 25 октября был отправлен в отставку тренер Чеслав Михневич. Ждем Саламыча в польской столице?.. @slavanewsЛена МиськоПредстаила сюжет, Черчесов возглавляет Легию до матча со Спартаком и громит его в личной встречеЛена МиськоС блогерами Федуну не судиться надо, а не давать повода для негатива. Не думаю, что душевные травмы Леонида Арнольдовича от наездов Борзыкина намного сильнее, чем наши за эти 17 лет пытки царствования Федуна.Лена Миськопозорище... на команду времени нет, а на жалобы в прокуратуру нашелRuslan ZakirovУ Борзыкина наездов нет. Там одни оскорбления. Я думаю, что за оскорбления Миша должен ответить.Лена Миськонаивный ты человек... понятно же, это провальный ход Федуна. От штрафа Борзыкин не обеднеет, а популярность его только будет возрастать. Сейчас Михаил Борзыкин превратится в Навального спортивного медиа. Количество сочувствующих увеличится, а постоянная аудитория продолжит яростно донатить на «борьбу с режимом». В итоге, количество хейта в сторону семьи Федунов увеличится, а у Борзыкина заложит уши от звона падающих монет. Ну, и кто кого нагнул в итоге? Ответ очевиден. Нужно больше клубом заниматься, и тогда не будет никаких разборок с блогерами и всего остального.Ruslan ZakirovНет никаких разборок. Этот упырь не только самого Федуна оскорбляет, но и его женщину, мать его детей. Не ехать же Федуну самому бить морду малохольному матершинику. Другое дело, что у Федуна есть достаточно средств для привлечения юристов, которые в принципе могут собрать кучу компромата на этого упыря, выставить его как аморального типа и рецидивиста. Много сейчас вспоминают другого блогера. Так и этого вредителя забудут.Лена МиськоПонравилось Федуну.... от футбола голова болит, а тут раз и 400 лимонов.Лена МиськоСегодня Валерий Карпин назовет состав сборной России на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. В расширенный список вошел 41 футболист. 11 ноября сборная России примет команду Кипра, а 14 ноября сыграет в Сплите с хорватами. @pressboxЛена МиськоНачало пресс-конференции в 14:00: https://youtu.be/7T2UzEWffKo *** Пресс-конференция Валерия Карпина: состав на матчи с Кипром и ХорватиейЛена МиськоКонте требует у «Тоттенхэма» 3-летний контракт на 45 млн евро и 3-4 топ-трансфера зимой Стали известны условия, при которых бывший главный тренер «Интера», «Челси» и «Ювентуса» Антонио Конте готов возглавить «Тоттенхэм». https://www.sports.ru/football/1102757706-konte-trebuet-u-tottenxema-3-letnij-kontrakt-na-45-mln-evro-i-3-4-top-.htmlЛена МиськоФедун, не спи!Ruslan ZakirovЖдем середины недели и готовимся к очередному позорищу. Просто интересно, сможет ли Витория обойти Карреру по глубине просера. Мой сын идет на матч наших с Лестером. В прошлый раз мой сын был на Ливерпуль-Спартак. Сами помните радость от поражения 0-7.Лена Миськовывод: нечего твоему сыну делать на трибуне... несчастья одни от этогоRuslan ZakirovСтранно, но в матче в Питере его не было на трибуне. Значит, 1-7 это счастье было?Лена Миськода был был... как же без него-то могло 7 зелететь просто ты скрываешь, боясь народного гнева и сейчас надо было промолчать, зачем сына подставляешь?Лена МиськоСегодня «Ювентусу» исполнилось 124 года!!! собрали символическую сборную лучших игроков туринцев в 21 веке * Пиши в комменты, кого стоит убрать и кого не хватаеткузнецов владимирКаннаваро нету. он в Ювентусе играл когда Золотой мяч и чемпионат мира в 2006 выиграл.Лена Миськочтобы Каннаваро включить - кого уберешь из состава?кузнецов владимирникого, пусть в 12 человек играют.Ruslan ZakirovЯ бы Рассказова убрал. Но по крутости Каннаваро там любого из защиты можно убирать. А так по очередности на выход из защитной четверки: Тюрам, Дзамбротта, Кьеллини, Богуччи.Лена Миськоок но ответ Володи мне больше нравится ))Ruslan ZakirovВосхищает говнопозиция Борзыкина. О! Какой диссидент и правдолюб нашелся. Классные времена настали. За свой поганый язык можно не отвечать. То есть, чтобы ему башку не отрезали вместе с языком он за закон прячется, а отвечать по закону за оскорбления человека и его семьи - закон на стороне богатых.Лена МиськоИзвестный бунтарь. Враг Эрдогана из НБА решил бороться за права уйгуров и против Олимпиады в Китае *** Турецкий баскетболист Энес Кантер — один из самых заметных центровых современной НБА. При этом Кантер — враг Эрдогана и человек с аннулированным паспортом, объявленный в Турции в розыск по делу о поддержке террористической организации. В октябре Кантер начал бороться за права угнетенных народов Китая: теперь он дерзит Си Цзиньпину в твиттере и выходит на площадку в кроссовках с Винни-Пухом, требуя отказа от Олимпиады-2022 в Пекине. «Медиазона» рассказывает, как Кантер из молодого баскетболиста превратился в борца с авторитарными режимами https://zona.media/article/2021/11/01/kanter_attackЛена Мисько⚡️За последние сутки в России выявлено 40 402 новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 1 155 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 187 человек.Лена МиськоАкадемия РФС начинает приём заявок (https://rfs.ru/news/214771) от тренеров на подтверждение лицензий УЕФАЛена МиськоМостовой не спи!, а то так и не станешь тренером СпартакаЛена МиськоРуслан, не сиди в инете, иди помогай милиции!, без тебя ну никак же не справятся, и денег заработаешь *** ⚡️ УФСИН по Астраханской области объявило вознаграждение в размере 100 тыс. рублей за оказание помощи в розыске и поимке сбежавшего из психиатрической больницы члена банды Басаева, Алханова Магомеда Хасановича, 1982 года рождения. Разыскиваемый 26 октября совершил побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы. Осужденный за бандитизм Алханов был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году. Алханов объявлен в федеральный розыск.Лена Мисько«Личный тренер по физподготовке занимается со мной даже по ходу чемпионата. Это помогает» Александр Овечкин поделился секретом своей результативности 🤫 https://sprts.cc/SPhdgoЛена Мисько«Спартак» объявил о переходе Хлусевича с 1 января 2022 до конца сезона-2025/26Лена МиськоЗаживём!сергей озеровмаловато будет...еще надо.кузнецов владимиркто это?Лена Миськовесной узнаешь )))Лена Миськоты же ... вроде бы, молодежную сборную смотрел а спрашиваешь, кто это???кузнецов владимирбыл бы кто путевый то запомнил бы. судя по фамилии он вообще должен за Белорусию играть.Лена МиськоПо Хлусевичу Есть подозрение, что он – замена Рассказову на правой бровке. Тогда Мозес поднимется выше и будет заниматься любимым делом: обыгрывать и отдавать передачи под удар. Баланс «атака – оборона» у Хлусевича есть. С одной стороны, забивает хоть что-то по меркам тульского «Арсенала»: 3 гола в РПЛ в прошлом сезоне, 2 – сейчас. Плюс в этом году он лидер команды по ударам за матч: 1,6 в среднем. С другой, отрабатывает в обороне: в этом сезоне Хлусевич лучший в Туле по отборам за матч: 2,1 в среднем. Что напрягает? «Спартак» снова действует по принципу: «нам забили – мы купили». Напомню, что именно Хлусевич забил красно-белым в августе. Да еще и попал в каркас ворот. Были же примеры Мирзова и Ташаева. И самому Хлусевичу важно об этом помнить.Лена Миськоон родом из СимферополяЛена МиськоДо 2017 года занимался футболом в симферопольском училище олимпийского резерва (УОР). / Начал карьеру в качестве мини-футболиста. Играл за крымские команды «Скворцово» (2015—2016), скворцовский «Гелиодор» (2016—2017) и «Крымтеплицу-2» из Молодёжного (2017—2018), где работает тренером его отец. / В классическом футболе играл за УОР из Краснолесья (2016—2018), которое выступает во втором дивизионе чемпионата Крыма. В сезоне-2017/18 забил 9 мячей в 12 матчахкузнецов владимирв общем примерно уровень ФНЛ-2. самое то для еврокубков и борьбы за медали ЧРЛена Мисько"рынок тяжелый"... ты забыл что ли?кузнецов владимиртем более, не надо деньгами разбрасываться на кого не попадя. Лучше бы на Юшина из Нефтехимика ( 16 голов в 20 матчах в ФНЛ-1 ) посмотрели, тем более что он почти свой воспитанник. да и привет недавно передавал ( хет-трик в ворота Спартак-2 )Лена Миськода, я читала про него а почему это "почти"?, он же воспитанник, с 6 лет у нас но! ему 26 лет.. староват мы на "вырост" беремЛена МиськоПо информации, спецом для КБ Телеги, зарплата Даниила Хлусевича после перехода в «Спартак» по сравнению с тульским «Арсеналом» вырастет в 2,5 раза и составит 700 тысяч евро в год (то есть около 5 миллионов рублей в месяц). В Туле новоиспеченный спартаковец зарабатывал около 2 миллионов рублей в месяц, то есть около 300 тысяч евро в год. Разумеется, ни о каких 2 миллионах евро в год, которые появлялись в сети несколько дней назад речи нет.кузнецов владимирКокору в 28 в Италию продали, а этот еще молодой, пару лет как раз поиграет и в Реалкузнецов владимирдумаю что 300 тысяч рублей в месяц было бы вполне достаточноЛена МиськосогласнаЛена МиськоПока по фотографиям новая студия похожа на гибрид космического корабля с «Кто хочет стать миллионером?» С днём рождения, кстати) * МатчТВ В день рождения мы запускаем сразу два премьерных формата – ежедневное ток-шоу «Есть тема!» и еженедельную информационную программу «Громко».Лена Мисько❗️Карасев назначен главным арбитром матча «Спортинг» — «Бешикташ» в Лиге чемпионовЛена МиськоРежиссёр Андрей Кончаловский регистрирует новую франшизу закусочных — "ХлебСоль". В 2015 году автор "Рая" вместе со своей женой Юлией Высоцкой и не менее кулинарно одарённым братом Никитой Михалковым уже пробовали запустить сеть кафе "Едим дома" и попросили на это у государства 1 миллиард рублей. Государство донатить отказалось, и проект заглох. Но теперь решили обойтись без помощи Никиты Михалкова. Кончаловский взял в компаньоны Юлию и попробовал начать второй стартап-забег. Проект будущей франшизы кафе, закусочных, гостиниц и доставки еды назвали "ХлебСоль" — в честь журнала, который выпускает Высоцкая. Супруги обратились в Роспатент, чтобы зарегистрировать новую марку. высо(ц)кая кухнясергей озеровНикитка не мелочился никогда-взять миллиард у государства,не вопрос. А меньше только руки пачкать,да и дело не пойдет,смазать кое-кого,себе подсластить Вопрос,а что,свои бабки в личный бизнес вкладывать не комильфо? Как там у Никиты про совесть в его Бесогоне?Лена Миськотам же написано: "решили обойтись без помощи Никиты Михалкова"сергей озерова я про Никиту говорил,про его замашкисергей озеровВ Великобритании планируют ввести уголовную ответственность для владельцев животных, которые вынуждают питомцев сидеть на растительной диете. Эта инициатива активно продвигается сторонниками Закона о защите животных, а также британским благотворительным фондом защиты животных «Синий крест», основанным в 1897 году. Штраф может достичь 20 тысяч фунтов стерлингов, а владельцам животных, которые не кормят мясом своих любимцев, будет грозить тюремное заключение за неисполнение закона. Знаменитости в последние годы активно пересаживают своих животных на вегетарианскую или веганскую диету. Пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон часто хвастается в социальных сетях своим бульдогом Роско, который придерживается растительной диеты. Все больше людей склоняются к образу жизни без мяса из-за убеждения, что это спасет планету. «Если из-за ваших личных убеждений вы не употребляете животный белок, то это нормально, но эта диета не предназначена для здорового благополучия вашего питомца. Теоретически возможно держать собаку на вегетарианской диете, но гораздо легче ошибиться, чем сделать правильно», – приводит официальное заявление Британской ветеринарной ассоциации Daily Mail.Лена МиськоТренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился со списком игроков, вызванных на ноябрьские отборочные матчи ЧМ-2022. 11 ноября российская команда сыграет в Санкт-Петербурге против Кипра, а 14 ноября проведет гостевой матч в Сплите против Хорватии. *** Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будё-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»). * Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция). * Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак» Москва), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону). * Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара).Лена МиськоЧто ж у тренеров сборной с лучшими бомбардирами чемпионата? То Стас Чалова игнорил, теперь Валера Агаларова ... зато Заболотный в строю...Лена МиськоЗа Агаларова обидно конечно... Думаю с ролью столба и Сергеев успешно справится и вместо 4 вратарей взять 4 нападающихЛена Мисько❗️Валерий Карпин сообщил, что вариант вызова Артема Дзюбы в сборную России не рассматривался: «Он тогда сказал, что не готов. Больше его не рассматривали».Лена Мисько❗️Валерий Карпин: «Был сделан выбор в пользу более опытных игроков. В бой идут одни старики. За исключением, наверное, Сергеева. Если говорить конкретно про нападающих, то Тюкавин и Агаларов будут вызваны в молодежную сборную. Они будут рядом и в любой момент могут оказаться и в первой сборной».Лена Мисько❗️Валерий Карпин: «Отказ играть за сборную в октябре — не главная причина невызова Дзюбы на ноябрьские матчи. В последних двух матчах «Зенита» в основном составе он тоже не играл, выходов на замену мне недостаточно».Лена Миськовот это поворот... * Оздоев хочет уйти из «Зенита» бесплатно. «Спартак», «Динамо» и «Краснодар» интересуются хавбеком Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев намерен перейти в другой клуб перед следующим сезоном. https://www.sports.ru/football/1102767706.html?sl=1Лена Миськону Оздоев уж точно нам не нужен если бы он играл как Еременко, Фернандо или Барриос, то нужен был бы.... а так трудяга очередной как показала практика простой парень Литвинов может играть даже и лучшеЛена Миськовот и опровержение *** «Спартак» не рассматривает вариант с подписанием Оздоева https://metaratings.ru/news/spartak-ne-rassmatrivaet-variant-s-podpisaniem-ozdoeva-1102240/Лена МиськоGretzky-Opex, [01.11.21 16:19] В составе Карпина на решающие игры с Кипром и Хорватией меня залюбопытил один момент. Три форварда. Один из которых Сергеев, который если и сыграет, то только с Кипром или выйдет пожарно, когда наверх свистать станут всех подряд. Второй Смолов. Но Смолова Карпин против хорватов в сентябре выпускать не стал, потому что Федор для игры с таким соперником годится плохо. Но сейчас с тем же соперником предстоит игра еще более очевидная. Значит, Смолов снова выходить не должен? Получается, что мы уже точно знаем, с кем в атаке сыграет Россия против Хорватии. Это будет Заболотный. Больше ни одна позиция, ни в одном из двух матчей не очевидна. А вот эта - железобетонна. Если, конечно, Карпин не передумал насчет Смолова и тактики вообщеЛена МиськоЛитвинов, Игнатов и Умяров (он близок к восстановлению о травмы) с Хлусевичем вызваны в молодежную сборную России.Лена МиськоРешение по Умярова кретинизм... Надо было дать ему время для спокойного набора формы в клубеЛена МиськоРФС объявил состав молодежной сборной России на ноябрьские матчи отборочного цикла ЧЕ-2023 против Словакии и Испании: - вратари: Максим Бориско, Станислав Агкацев, Иван Будачев; - защитники: Никита Кармаев, Данила Прохин, Иван Кузьмичев, Руслан Литвинов, Александр Сильянов, Данил Степанов, Кирилл Боженов, Даниил Корнюшин; - полузащитники: Наиль Умяров, Михаил Игнатов, Константин Марадишвили, Данил Пруцев, Даниил Хлусевич, Александр Черников, Никита Иосифов, Владислав Карапузов, Максим Мухин, Кирилл Кравцов, Эдгар Севикян; - нападающие: Константин Тюкавин, Тимур Сулейманов, Гамид Агаларов. Встреча с командой Словакии состоится 12 ноября, матч с испанцами — 16 ноября. Обе игры пройдут в Химках.Лена МиськоКонсул России в Неаполе предложил перенести матч «Спартак» — «Наполи» из Москвы *** Почётный консул России в Неаполе Винченцо Скьяво допустил, что матч четвёртого тура Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Наполи» пройдёт при пустых трибунах, потому его лучше перенести из Москвы в другой город. / «Ситуация с коронавирусом в России не самая лучшая, много заболевших. Ограничительные меры усиливаются, это трудное время. В стране очень незначительное количество вакцинированных. Я надеюсь, эта ситуация заставит людей понять важность вакцинации. Можно ли утверждать, что матч «Наполи» со «Спартаком» в Москве находится под угрозой? К сожалению, да. Сложно представить стадион, полный итальянцев и русских. Если матч будет проходить в Москве, думаю, что он будет проходить за закрытыми дверями. Поменять место проведения игры? Это, безусловно, решит УЕФА. Я бы сыграл вновь в Неаполе, но, поскольку так сделать нельзя, я бы сказал, что его стоит сыграть в другом месте», — приводит слова Скьяво Napoli Magazine. Матч четвёртого тура Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» запланирован на 24 ноября. В первом матче «Спартак» обыграл «Наполи» со счётом 3:2.Лена Миськопочему консул России итальянец?Лена МиськоЗанятная колонка вышла у Тины Канделаки на RT. Основной посыл такой – появление «Матч ТВ» вызвало всплеск интереса к спорту. Ну-ну. Не слишком ли громкое заявление Тинатин Гивиевна? * RT на русском (https://russian.rt.com/opinion/923542-kandelaki-godovschina-match-tv) Шесть лет в зоне особого внимания «Вот для этого, как я теперь понимаю, был мудро создан президентом телеканал «Матч ТВ». Чтобы, когда мы соревнуемся и побеждаем, мы были вместе.Лена МиськоВиталий Кравцов снова будет играть за «Трактор» 🤝 «Рейнджерс» одобрили аренду российского форварда в челябинский клуб. ** 🏒 В прошлом сезоне Кравцов также выступал за «Трактор» на правах аренды, а потом провел 20 матчей за клуб из Нью-Йорка, набрав четыре (2+2) очка. 🤔 Перед началом нынешнего регулярного чемпионата НХЛ россиянин был отправлен в фарм-клуб, но ехать туда отказался. Вместо этого он полетел в Челябинск, где находится уже несколько недель. 🖋️ В настоящий момент Кравцов согласовывает детали контракта с «Трактором».Комментировать
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