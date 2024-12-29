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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Тихонов: «Надеюсь, в 2025 году встречусь с Дегтяревым. У нас есть возможности поднять премиальные биатлонистам и сделать их нормальными»

Тихонов намерен обсудить с ним вопрос повышения премиальных выплат биатлонистам.  «Надеюсь, в 2025 году я встречусь с новым министром спорта Дегтяревым.

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