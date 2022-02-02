Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Лев возглавит «Фенербахче». Экс-тренер Германии подпишет трехлетний контракт (Haber Global)

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев возглавит «Фенербахче». Haber Global сообщает, что 61-летний специалист договорился с президентом клуба Али Кочем об условиях сотрудничества.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх