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Царьград

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Билайн объединяет Big Data и Adtech для усиления позиций на рынке

Билайн объединяет Big Data и Adtech для усиления позиций на рынке

"Билайн" формирует единый контур технологий, интегрируя Big Data в новую бизнес-вертикаль Adtech. Новая структура, возглавляемая Никитой Фоминовым, направлена на развитие решений в области рекламных технологий и машинного обучения для улучшения бизнеса.

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