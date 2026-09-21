Билайн объединяет Big Data и Adtech для усиления позиций на рынке

"Билайн" формирует единый контур технологий, интегрируя Big Data в новую бизнес-вертикаль Adtech. Новая структура, возглавляемая Никитой Фоминовым, направлена на развитие решений в области рекламных технологий и машинного обучения для улучшения бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Уже не секрет. Ми...
- Запад придумал оч...
- Товаровед из Моги...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым