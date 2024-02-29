Иванов: призывников в зоне проведения СВО нет и быть не может

Никаких призывников в зоне проведения специальной военной операции нет и быть не может. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью "России-24".
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