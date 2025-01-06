Массовый сбой произошёл в работе российских интернет-сервисов

Российские пользователи интернета массово жалуются на неполадки в работе связи и интернет-сервисов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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