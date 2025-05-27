"Май в движении" от АФК "Система"

В отеле Cosmos Collection Izumrudny Les прошёл благотворительный семейный день "Май в движении". Мероприятие организовано фондом "Жизнь в движении" при поддержке ГК "Медси", благотворительного фонда АФК "Система" и других партнёров.
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