Жители Сорок: Днестр грязный, а неприятный запах невыносим

Жители Сорок надеются, что Днестр станет чище, а люди будут больше заботиться об окружающей среде. А пока качество воды в городе, как и воздуха, оставляет желать лучшего из-за отходов из канализации, попадающих в реку.
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