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Вэнс заявил, что Лос-Анджелес больше напоминает столицу Гаити из-за бездомных

Вэнс заявил, что Лос-Анджелес больше напоминает столицу Гаити из-за бездомных

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что американский город Лос-Анджелес в штате Калифорния в его нынешнем виде больше напоминает столицу Гаити Порт-о-Пренс из-за засилья бездомных и разгула преступности.

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