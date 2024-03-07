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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Puma готова платить «Барсе» до 200 млн евро в год. От Nike клуб получает 105 млн (Жерар Ромеро)

Ранее стало известно, что каталонский клуб может прекратить сотрудничество с Nike и заключить контракт с Puma, который вступит в силу в сезоне-2025/26.

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