Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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У «азовцев» нарастает пессимизм: Какие границы-1991? Не потерять бы то, что имеем

У «азовцев» нарастает пессимизм: Какие границы-1991? Не потерять бы то, что имеем

Для Украины победой будет считаться сохранить нынешние территории, а не выход на границы 91-го года. Об этом в эфире 5 канала заявила боевик 3-й штурмовой бригады (бывший запрещенный в России неонацистский полк «Азов») Дарья «ДШК», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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