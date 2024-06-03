Для Украины победой будет считаться сохранить нынешние территории, а не выход на границы 91-го года. Об этом в эфире 5 канала заявила боевик 3-й штурмовой бригады (бывший запрещенный в России неонацистский полк «Азов») Дарья «ДШК», передает корреспондент «ПолитНавигатора».