Москва приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС — Лавров

Интерес Турции к сближению с БРИКС приветствуют власти России, но решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься консенсусным решением его членов, заявил глава МИД России Сергей Лавров 1 ноября в интервью турецкому изданию Hurriyet.
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