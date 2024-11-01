Москва приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС — Лавров

Интерес Турции к сближению с БРИКС приветствуют власти России, но решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься консенсусным решением его членов, заявил глава МИД России Сергей Лавров 1 ноября в интервью турецкому изданию Hurriyet.