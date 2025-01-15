Прокуратура установит причины пожара в ЖК на Новодмитровской

Останкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара в квартире жилого комплекса «Савеловский сити» в Бутырском районе, а также ход и результаты процессуальной проверки.
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