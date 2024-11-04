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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Лью, Браун, Грассль, Кагияма, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава

Гран-при по фигурному катанию 4-й этап NHK Trophy Токио, Япония 8 ноября, пятница Танцы на льду, ритм-танец 6:35 Пары, короткая программа 8:35 Мужчины, короткая программа 10:10 Женщины, короткая программа 13:00 9 ноября, суббота Танцы на льду, произвольный танец 6:00 Пары, произвольная программа 8:00 Мужчины, произвольная программа 10:35 Женщины, произвольная программа 13:30 10 ноября, воскресенье Показательные выступления 7:05 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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