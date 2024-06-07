У России появятся "прокси" – силы. Кого можно вооружить против США?

НС

Надежда Савинкова

Можно и подарить, ради такого я святого дела. Ведь мы многим миллиарды прощаем, а здесь САМ БОО велел!!! Смелей е не оглядываться ни на кого. Хватит сопли жевать! Если только это правда, то УРА!!!