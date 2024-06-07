ДАМ - весьма существенное изменение нашей внешней политики. Дмитрий Медведев Вчера Президент России впервые допустил отправку нашего оружия в регионы, которые воюют с государствами, поставляющими оружие б.
У России появятся "прокси" – силы. Кого можно вооружить против США?
Комментарии
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Галина Смирнова
Можно и Кубе продать))) Так, на всякий случай....
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3 час.
ГМ
Георгий Михалев
Да, надо всех террористов вооружить, пусть вздрючат всю планету.
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2 час.
НС
Надежда Савинкова
Можно и подарить, ради такого я святого дела. Ведь мы многим миллиарды прощаем, а здесь САМ БОО велел!!! Смелей е не оглядываться ни на кого. Хватит сопли жевать! Если только это правда, то УРА!!!
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1 час.
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