Жаркий забег по льду: в Приморье прошел "Тур острова Папенберг"

Жаркий забег по льду: в Приморье прошел "Тур острова Папенберг"

Жители Уссурийска полностью посвятили свой день отдыху, по крайней мере, они так считают, на морском льду, а именно — участию в "Туре острова Папенберг".

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