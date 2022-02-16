Жаркий забег по льду: в Приморье прошел "Тур острова Папенберг"

Жители Уссурийска полностью посвятили свой день отдыху, по крайней мере, они так считают, на морском льду, а именно — участию в "Туре острова Папенберг".
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