Овчинский: «Месяц градостроительства» победил в конкурсе соцпроектов

Проект Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы «Месяц градостроительства – 70 лет на высоте» признан лауреатом всероссийской программы «Лучшие социальные проекты России – 2026» в номинации «Общественные пространства».
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