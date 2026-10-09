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Аргументы и Факты

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Овчинский: «Месяц градостроительства» победил в конкурсе соцпроектов

Овчинский: «Месяц градостроительства» победил в конкурсе соцпроектов

Проект Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы «Месяц градостроительства – 70 лет на высоте» признан лауреатом всероссийской программы «Лучшие социальные проекты России – 2026» в номинации «Общественные пространства».

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