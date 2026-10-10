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Учёные нашли способ выявлять признаки рака лёгких до опухоли

Учёные нашли способ выявлять признаки рака лёгких до опухоли

Учёные из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что определённые иммунные клетки могут накапливаться в организме за месяцы и даже годы до развития рака лёгких .

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