Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Экстрасенс назвала точную дату покушения на Трампа и описала будущее Украины

Экстрасенс назвала точную дату покушения на Трампа и описала будущее Украины

БлокнотРУ В прошлом году Дональд Трамп пережил две попытки убийства, но один американский экстрасенс считает, что ему снова может грозить опасность.

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Комментарии
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m
mihail
Лишь бы срать не хотелось!
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6 час.
Георгий Корнев
А что это экстрасенс казино не обыграет. Паставил 1000000 на циферку и в 36 раз больше срубил. Через год уже можно поставить 10.000.000
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5 час.
Вера смелых
Трамп - бизнес-гопник, самодур и , как видим, не обучаемый политический дебил. Кто бы на это говнище ни покусился, должен понять, что за Трампом придёт худший. Трамп настолько устрашающе некомпетентен буквально во всем, и набрал такую же команду(за исключением Тулси Габбард), что развал Пиндостана пойдёт хорошими темпами и дальше. Любой стреляй воробей умнее стреляного Трампа!  Но, наряду с хорошей перспективой унижения Пиндостана есть и плохая - дурак может довести до ядерного конфликта. А так - нам по фиг Трамп, пусть будет бегемотом в своей посудой лавке. Главное - русским внутри выступать единым фронтом против лоббистов и мигрантов, и соглашаетельства.🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺👍❤️    Россия, вперёд!
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2 час.

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