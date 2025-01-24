Экстрасенс назвала точную дату покушения на Трампа и описала будущее Украины

А что это экстрасенс казино не обыграет. Паставил 1000000 на циферку и в 36 раз больше срубил. Через год уже можно поставить 10.000.000

Вера смелых

Трамп - бизнес-гопник, самодур и , как видим, не обучаемый политический дебил. Кто бы на это говнище ни покусился, должен понять, что за Трампом придёт худший. Трамп настолько устрашающе некомпетентен буквально во всем, и набрал такую же команду(за исключением Тулси Габбард), что развал Пиндостана пойдёт хорошими темпами и дальше. Любой стреляй воробей умнее стреляного Трампа! Но, наряду с хорошей перспективой унижения Пиндостана есть и плохая - дурак может довести до ядерного конфликта. А так - нам по фиг Трамп, пусть будет бегемотом в своей посудой лавке. Главное - русским внутри выступать единым фронтом против лоббистов и мигрантов, и соглашаетельства.🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺👍❤️ Россия, вперёд!