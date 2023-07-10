Закон, порядок, государство

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Дорогая авария: автомобиль BMW не пропустил грузовик в Уссурийске

Дорогая авария: автомобиль BMW не пропустил грузовик в Уссурийске

Вечером в воскресенье, 9 июля, со стороны Владивостока на въезде в Уссурийск образовалась пробка. В районе заправки по Владивостокскому шоссе, 1а, произошло ДТП: столкнулись BMW X5 и грузовик MAN, сообщили ИА UssurMedia в ГИБДД Уссурийска.

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