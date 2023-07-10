Дорогая авария: автомобиль BMW не пропустил грузовик в Уссурийске

Вечером в воскресенье, 9 июля, со стороны Владивостока на въезде в Уссурийск образовалась пробка. В районе заправки по Владивостокскому шоссе, 1а, произошло ДТП: столкнулись BMW X5 и грузовик MAN, сообщили ИА UssurMedia в ГИБДД Уссурийска.