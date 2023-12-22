Хоккеист "Вашингтона" Овечкин: надеюсь, что дальше буду забивать больше

Российский форвард клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что рад тому, что ему удалось прервать собственную безголевую серию, передает пресс-службу команды.
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