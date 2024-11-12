Жительница Франции выбросила с балкона свою собаку в аэропорту Йоханнесбурга

В аэропорту Йоханнесбурга произошел инцидент, поразивший сотрудников терминала своей жесткостью. Туристка из Франции выбросила с балкона свою собаку, сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на издание The Citizen.
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