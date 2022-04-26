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Подоляка объяснил, почему конфликт в Приднестровье «разморожен» именно сейчас

Подоляка объяснил, почему конфликт в Приднестровье «разморожен» именно сейчас

За два дня в Приднестровье произошло несколько резонансных инцидентов, после которых власти ПМР начали создавать блокпосты на дорогах из-за повышенной террористической активности, а СМИ заговорили о возможной «разморозке» многолетнего конфликта.

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