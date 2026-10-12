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Мнение: «Ситуация для Зеленского поворачивается худшим образом», – Владимир Киреев

Мнение: «Ситуация для Зеленского поворачивается худшим образом», – Владимир Киреев

Руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог Владимир Киреев в программе «Мнение» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер.

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