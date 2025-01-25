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Царьград

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Инцидент в Хабаровском крае: Ан-24 выкатился за ВПП, пострадавших нет

Инцидент в Хабаровском крае: Ан-24 выкатился за ВПП, пострадавших нет

В Хабаровском крае проводится расследование инцидента с самолётом Ан-24 авиакомпании Хабаровские авиалинии, выкатившимся за пределы взлётно-посадочной полосы.

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