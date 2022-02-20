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Переломный день Революции достоинства. Украина чествует память героев "Небесной сотни"

Переломный день Революции достоинства. Украина чествует память героев "Небесной сотни"

Сегодня в Украине отмечается День героев "Небесной сотни". На протяжении восьми лет после трагических событий 20 февраля 2014 украинцы вспоминают погибших участников Революции достоинства и приносят цветы к месту расстрелов активистов на Майдане.

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