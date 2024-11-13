Львова-Белова: 376 детей, пострадавших от действий Украины, получили выплаты

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что 376 семей с детьми, пострадавших от действий со стороны Украины, получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей.
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