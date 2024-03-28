Более 100 единиц сельхозтехники приобрели аграрии Иркутской области в 2024 году

В преддверии весенних полевых работ сельхозпроизводители Иркутской области пополнили свой технический парк 103 единицами современной сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 320 миллионов рублей.
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