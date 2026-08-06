Результаты: Тур Польши-2026. Этап 4. Результаты

Тур Польши-2026. Этап 4. Результаты Żagań — Karpacz, 176 км 1 LemmenBart Team Visma | Lease a Bike 3:54:45 2 ScaroniChristian XDS Astana Team ,, 3 LauranceAxel Netcompany INEOS 0:14 4 BrennerMarco Tudor Pro Cycling Team ,, 5 BarréLouis Team Visma | Lease a Bike 0:16 6 BettiolAlberto XDS Astana Team ,, 7 LapeiraPaul Decathlon.