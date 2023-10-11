Сегодня стало известно о гибели в Израиле выдающегося советского учёного Сергея Гредескула. Об этом сообщил его коллега-физик, академик РАН Алексей Хохлов.
В Израиле убит выдающийся советский учёный
Комментарии
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Людмила Байкова Байкова
А чего этому "выдающемуся" не сиделось в России? Да и каким еще советским ученым он был? А вот другие настояшие ученые никуда не уехали в проклятые 90-е! А теперь эти ученые восстанавливают разбитую, проданную нашу Россию. И опять мы выиграем эту войну с треклятым западом.
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10 час.
ГМ
Георгий Михалев
Им повезло, их просто расстреляли, а не отрезали головы, как многим другим и не угнали в заложники.
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8 час.
Alex Nемо
Вначале разберитесь кто и почему уехал, а уж потом грязью поливайте. Сейчас в России много таких что живут в России, но русскими их называть было бы, как минимум, смешно. А среди тех кто уехал на запад в 90-х, большинство это русские до мозга костей и не позволяют местным шавкам в своём присутствии тявкать на СССР или Россию!
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7 час.
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