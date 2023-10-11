В Израиле убит выдающийся советский учёный

Людмила Байкова Байкова А чего этому "выдающемуся" не сиделось в России? Да и каким еще советским ученым он был? А вот другие настояшие ученые никуда не уехали в проклятые 90-е! А теперь эти ученые восстанавливают разбитую, проданную нашу Россию. И опять мы выиграем эту войну с треклятым западом.

ГМ Георгий Михалев Им повезло, их просто расстреляли, а не отрезали головы, как многим другим и не угнали в заложники.