Русская весна
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Русская весна

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В Израиле убит выдающийся советский учёный

В Израиле убит выдающийся советский учёный

Сегодня стало известно о гибели в Израиле выдающегося советского учёного Сергея Гредескула. Об этом сообщил его коллега-физик, академик РАН Алексей Хохлов.

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Комментарии
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Людмила Байкова Байкова
А чего этому &quot;выдающемуся&quot; не сиделось в России?  Да и каким еще советским ученым он был? А вот другие настояшие ученые никуда не уехали в проклятые 90-е! А теперь эти ученые восстанавливают разбитую, проданную нашу Россию. И опять мы выиграем эту войну с треклятым западом.
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10 час.
ГМ
Георгий Михалев
Им повезло, их просто расстреляли, а не отрезали головы, как многим другим и не угнали в заложники.
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8 час.
Alex Nемо
Вначале разберитесь кто и почему уехал, а уж потом грязью поливайте. Сейчас в России много таких что живут в России, но русскими их называть было бы, как минимум, смешно.  А среди тех кто уехал на запад в 90-х, большинство это русские до мозга костей и не позволяют местным шавкам в своём присутствии тявкать на СССР или Россию!
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7 час.

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