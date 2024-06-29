В Рязанской области участковые уполномоченные полиции установили, что женщина незаконно получала «чернобыльские» выплаты

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кораблинский» в ходе проверочных мероприятий выявили факт мошенничества при получении социальных пособий, положенных за проживание в зоне, подвергавшейся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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