Под предлогом противодействия неким «биологическим угрозам» Военная угроза со стороны НАТО неуклонно растет, помимо внедрения в регионы Арктики и Балтийского моря, альянс стремится расширить возможности в Черном море и ищет доступ к Каспию.
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