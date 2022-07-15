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Вдовин не увидел тревоги в глазах беженцев из Донбасса

Вдовин не увидел тревоги в глазах беженцев из Донбасса

«Единая Россия» продолжает помогать эвакуированным гражданам из Донбасса. Руководитель региональной общественной приёмной ЕР Михаил Вдовин накануне привёз гуманитарную помощь в пункты временного размещения на базе центров «Ветерок» и «Юбилейный».

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