Главная звезда биатлонной сборной ХМАО Кристина Резцова уходит в команду Московской области

Двукратный призер Олимпиады, биатлонистка Кристина Резцова после окончания сезона перейдет из сборной Ханты-Мансийского автономного округа, за которую она выступала в последние годы, в команду Московской области.
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