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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Репилов: «С весны начну готовить сани в соответствии с новыми международными требованиями. После Олимпийских игр все будут ездить практически на одинаковых»

«Международная федерация санного спорта (FIL) этим летом выработала новые технические требования к саням, которые, скорее всего, начнут действовать после Олимпиады.

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