Bloomberg: кибербезопасность Украины подорвана после сокращения помощи США

Кибербезопасность Украины оказалась подорвана после сокращения помощи от США, пишет Bloomberg. Как отмечают авторы публикации, после прихода к власти президента США Дональда Трампа десятки специалистов, которые занимались киберподдержкой на сотнях украинских объектов, потеряли свои контракты.
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