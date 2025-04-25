Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Bloomberg: кибербезопасность Украины подорвана после сокращения помощи США

Bloomberg: кибербезопасность Украины подорвана после сокращения помощи США

Кибербезопасность Украины оказалась подорвана после сокращения помощи от США, пишет Bloomberg. Как отмечают авторы публикации, после прихода к власти президента США Дональда Трампа десятки специалистов, которые занимались киберподдержкой на сотнях украинских объектов, потеряли свои контракты.

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