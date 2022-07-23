Блиновская послала подписчиков после нетактичных вопросов о беременности

Блогер Елена Блиновская вышла из себя после вопроса одной из подписчиц об ожидании пятого ребенка. Звезда опубликовала в социальных сетях фото- и видеоотчеты с семейного торжества — недавно она в третий раз сыграла свадьбу со своим мужем Алексеем.