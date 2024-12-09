Постпред Михаил Ульянов прокомментировал прибытие бывшего сирийского лидера в столицу России.Михаил Ульянов, постпред России при международных организациях в Вене, заявил: Россия остаётся верной друзьям при любых обстоятельствах, в отличие от США.