Постпред Михаил Ульянов прокомментировал прибытие бывшего сирийского лидера в столицу России.Михаил Ульянов, постпред России при международных организациях в Вене, заявил: Россия остаётся верной друзьям при любых обстоятельствах, в отличие от США.
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