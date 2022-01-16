Внезапная проверка боеготовности началась в войсках Восточного военного округа

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках Восточного военного округа

Внезапная проверка боевой готовности стартовала в Восточном военном округе в рамках подготовки к проведению стратегических командно-штабных учений "Восток-2022".

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