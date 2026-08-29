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В России мошенники заманивают семьи с детьми обещаниями несуществующих выплат

В России мошенники заманивают семьи с детьми обещаниями несуществующих выплат

Кроме того, аферисты создают сайты, внешне связанные с известными магазинами и маркетплейсами В преддверии нового учебного года мошенники активизировали схемы, рассчитанные на семьи со школьниками.

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