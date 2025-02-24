Конец эпохи слабости

фарид сабиров С такими друзьями в подарок место на кладбище и то по завышенным ценам.

Юрий Золотарев Не-е-е-е-ет, что-о-о-о вы?!! На самом деле мир крутится не вокруг США, России, Китая либо там Франции. Мир крутится вокруг ЭСТО-ОНИИ!! - вот вам момент истины!