ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Виктор Борисов
    Девять из  десяти...........Этой нечисти не нужно переть в Россию. Эта нечисть уже в России. Боевики финансируются и...Позорно сдох мигр...
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Конец эпохи слабости

Конец эпохи слабости

Государственник Доброй ночи, Империя. Последние лет тридцать в мире правило право слабых.

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Комментарии
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фарид сабиров
С такими друзьями в подарок место на кладбище и то по завышенным ценам.
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10 час.
Юрий Золотарев
Не-е-е-е-ет, что-о-о-о вы?!! На самом деле мир крутится не вокруг США, России, Китая либо там Франции. Мир крутится вокруг ЭСТО-ОНИИ!! - вот вам момент истины!
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8 час.
Анатолий Зотов
Так оно и хорошо. Пусть правительство каждой страны будет за свою страну, а не против другой. В остальном можно договариваться.
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6 час.
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