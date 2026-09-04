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Politico: США расследуют смерть военных после вакцинации от COVID-19

Politico: США расследуют смерть военных после вакцинации от COVID-19

Chief Petty Officer Barry Riley/Zuma/TASS Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший и глава Пентагона Пит Хегсет начали расследования смертей военнослужащих после вакцинации от COVID-19 в 2021 году.

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