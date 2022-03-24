Стало известно о тактике боевиков нацбатов при попытке выбраться из Мариуполя

Из Мариуполя приходят сообщения о продвижении подразделений ВС РФ и НМ ДНР во всех районах города. Осуществляются мероприятия по зачистке территорий крупнейших предприятий города, включая «Азовсталь», которую часто называют городом в городе.
Из Мариуполя приходят сообщения о продвижении подразделений ВС РФ и НМ ДНР во всех районах города. Осуществляются мероприятия по зачистке территорий крупнейших предприятий города, включая «Азовсталь», которую часто называют городом в городе.
Свежие комментарии