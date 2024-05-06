СВР: США ищут альтернативу Зеленскому на пост президента Украины

Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что действующий президент Украины Владимир Зеленский начинает проигрывать борьбу за "умы и сердца" украинцев, а его легитимность после 20 мая полностью утрачивается.
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