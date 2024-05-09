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Медвежий угол

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Москва напугала Британию — и всю Европу — до потери дара речи

Москва напугала Британию — и всю Европу — до потери дара речи

ИРИНА  АЛКСНИС В Европе происходит нечто загадочное. Пошли вторые сутки, как британский посол (как и его французский коллега) был вызван в российский МИД, где ему была устроена жесточайшая — по дипломатическим меркам — порка.

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Комментарии
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И
Искандер
При Хрущеве ходила такая байка: &quot; Когда Хрущев был в Британии английские журналисты попросили его рассудить их. Дело в том, что они поспорили между собой о количестве атомных бомб необходимых для уничтожения Британии Советским Союзом- 3 или 5 шт. Хрущев ответил, что не в курсе сколько бомб нужно для уничтожения Британии 3 или 5 , но то что запланировано для такой операции 30 атомных бомб он точно знает.&quot;
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2 час.
Балу -
Посмотрим правде в глаза и скажем честно: Россия напугала Британию и всю Европу вовсе даже не до потери дара речи, а - скажем помягче - до легкой, но затяжной степени диареи... Давно пора было это сделать...
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2 час.
ninikooo Митусова
Допрыгались! Думали, что им позволено « молоть, что угодно» - следите за речью , господа нехорошие ( если проще- фильтруйте базар!).
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1 час.

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