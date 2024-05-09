Москва напугала Британию — и всю Европу — до потери дара речи

И

Искандер

При Хрущеве ходила такая байка: " Когда Хрущев был в Британии английские журналисты попросили его рассудить их. Дело в том, что они поспорили между собой о количестве атомных бомб необходимых для уничтожения Британии Советским Союзом- 3 или 5 шт. Хрущев ответил, что не в курсе сколько бомб нужно для уничтожения Британии 3 или 5 , но то что запланировано для такой операции 30 атомных бомб он точно знает."