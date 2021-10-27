Грызлов: удерживая офицера СЦКК, Киев желает не допустить ослабления позиций Зеленского

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Украинские власти пытаются не допустить падения рейтинга президента страны Владимира Зеленского, поэтому продолжают удерживать наблюдателя в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня от Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Косяка.
Популярные статьи
- Самойлов со сцены «Ельцин-центра» оскорбил сотрудников «Ельцин-центра»
- Львов не будет выполнять решение украинского суда о возвращении останков советского разведчика России
- AVA (Молдавия): «Внезапная претензия Кремля по поводу 700 миллионов долларов очень похожа на сумму всех активов „Молдовагаз", которая как раз составляет порядка 700 миллионов долларов»
Свежие комментарии