В Киеве уничтожены немецкие радары TRML-4D, использовавшиеся НАТО

Немецкие радары TRML-4D, использовавшиеся НАТО, уничтожены в Киеве. В Киеве, в аэропорту «Жуляны», произошёл взрыв, в результате которого уничтожены современные немецкие радиолокационные станции TRML-4D, предназначенные для обнаружения трудноопределяемых воздушных целей.
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