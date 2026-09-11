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Аргументы недели

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В Киеве уничтожены немецкие радары TRML-4D, использовавшиеся НАТО

В Киеве уничтожены немецкие радары TRML-4D, использовавшиеся НАТО

Немецкие радары TRML-4D, использовавшиеся НАТО, уничтожены в Киеве. В Киеве, в аэропорту «Жуляны», произошёл взрыв, в результате которого уничтожены современные немецкие радиолокационные станции TRML-4D, предназначенные для обнаружения трудноопределяемых воздушных целей.

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