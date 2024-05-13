Сравниваем TRX и SOL. Какая монета сейчас больше подходит для инвестора?

Solana считается для инвесторов “передовой” инвестицией достаточно длительное время. Однако, аналитики обращают внимание на Tron, который опережает сеть по количеству активных пользователей: В TRX проходит т более 2 миллионов активных адресов в день Дневные проводки SOL не превышают 1 миллиона.